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Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

12:56
  • среда
  • 09 октября 2019

Награду получили трое ученых

Ученые Джон Гуденоф (США), Акиро Ёсино (Япония) и Стэнли Уиттингэм (Великобритания) получили Нобелевскую премию по химии за разработку литий-ионных батарей.

"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков до электромобилей", - отметил представитель Нобелевского комитета.

Эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литий-ионных аккумуляторов.

Ранее на этой неделе были названы лауреаты по медицине и физике.

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Ученые получили Нобелевскую премию по химии за разработку литий-ионных батарей
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