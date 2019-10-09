Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

Награду получили трое ученых

Ученые Джон Гуденоф (США), Акиро Ёсино (Япония) и Стэнли Уиттингэм (Великобритания) получили Нобелевскую премию по химии за разработку литий-ионных батарей.

"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков до электромобилей", - отметил представитель Нобелевского комитета.

Эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литий-ионных аккумуляторов.

What do cars, mobile phones, laptops, pacemakers and solar power grids have in common? Lithium-ion batteries! Prof. Olof Ramström explains the science behind this year’s #NobelPrize in #Chemistryhttps://t.co/bk3p4Vth6q pic.twitter.com/SLIO1MEQDA — Vetenskapsakademien (@vetenskapsakad) October 9, 2019

Ранее на этой неделе были названы лауреаты по медицине и физике.