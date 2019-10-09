Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

Награду получили трое ученых
Ученые Джон Гуденоф (США), Акиро Ёсино (Япония) и Стэнли Уиттингэм (Великобритания) получили Нобелевскую премию по химии за разработку литий-ионных батарей.
"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков до электромобилей", - отметил представитель Нобелевского комитета.
Эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литий-ионных аккумуляторов.
Ранее на этой неделе были названы лауреаты по медицине и физике.
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