Что произойдет после замены Зеленского на нового президента

Политолог уверен, что интересы власти не изменятся

В ближайшие часы в Донбассе должно начаться разведение сил. Из-за провокаций со стороны киевских радикалов отвод войск пришлось отложить на два дня. И даже сегодня успех операции не гарантирован. Националисты пригрозили занять позиции ВСУ. Накануне, вопреки соглашениям, украинские силовики возобновили обстрелы посёлков Петровское и Золотое.

Пока украинские политики пытаются убедить всех, что они ратуют за мир в Донбассе , на линии разграничения военные не прекращают обстрелы населенных пунктов . По очередной удар попал поселок Еленовка. Снаряд угодил в крышу жилого дома.

В Киеве привычно перекладывают ответственность на вооруженные силы народных республик. Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне заявил, что разведение войск невозможно, так как обстрелы продолжаются, а значит, не следует ожидать, что ВСУ покинут свои позиции и сегодня. Но даже если Зеленский примет волевое решение, окопы грозятся занять националисты. Отряды радикалов уже съезжаются на границу с ДНР.

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - пригрозил участник АТО Андрей Гергерт.

У стен офиса Зеленского не прекращаются протесты националистов, обвиняющих его в сдаче суверенитета страны. На сайте главы государства зарегистрирована петиция о переносе его администрации в город Золотое Луганской области, именно там сейчас одна из самых горячих точек противостояния.

"Это не вопрос исключительно Золотого. Как только мы добьемся официального заявления об отмене политики отвода войск, официального заявления об отмене формулы Штайнмайера от украинской власти, мы будем считать, что выполнили свою, как минимум, миссию по безопасности", - сказал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

Организации националистического толка пытаются выжать максимум из сложившейся ситуации и заработать политический вес. Андрей Билецкий накануне в прямом эфире жестко отчитал Петра Порошенко за Минские соглашения, после чего спор продолжился за кулисами. Впрочем, все это может быть продуманной акцией. Радикалы стараются действовать обособлено и пытаются дистанцироваться от Порошенко, которого многие называют спонсором нынешнего протеста. Но в составе "Штаба противодействия капитуляции" все же фигурирует партия бывшего главы государства "Европейская солидарность". Кроме националистических сил, против "формулы Штайнмайера" открыто выступают и парламентские силы.

"Есть целый ряд "красных линий", за которые наша политическая сила никогда не заступит. Фракция "Батькивщина" категорически не поддерживает внесение особого статуса Донбасса в Конституцию Украины. Категорически. Это, по сути, будет означать согласие Украины на создание Приднестровья", - объяснила Юлия Тимошенко.

Помешать внести в конституцию особый статус Донбасса Зеленскому никто не может. Но это могло и не входить в его планы.

"Интерес украинской власти сегодняшней, ничем не отличается от интересов предыдущей украинской власти. Он собственно не изменился. Даже если Зеленского заменить на нового президента, то суть останется прежней. А суть интереса в том, чтобы интегрировать Донбасс, не выполняя минские соглашения", - уверен политолог Иван Лизан.

Активизация радикалов и напряженность на линии разграничения в данной ситуации работает на нынешнюю власть и дает оправдание в их бездействии.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".