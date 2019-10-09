Брошенные Трампом курды просят помощи у России и Сирии

В Кремле высказались за диалог и поиск путей к мирному урегулированию конфликта

Войска Турции и оппозиционных формирований готовятся пересечь границу с Сирией. Военная операция, как заявляет Анкара, начнётся в самое ближайшее время. На северо-востоке арабской республики Турция планирует создать новую зону безопасности, предварительно вытеснив оттуда курдов. Им Анкара направила жёсткий ультиматум.

Турецкая бронетехника на границе с Сирией: 130 танков, бронемашин, грузовиков с боеприпасами. Этот марш можно считать началом наземной операции против курдских формирований, которых, Анкара называет террористами. Как сообщает канал Al Mayadeen, между курдами и турецкими военными уже произошли первые столкновения. Якобы это случилось вблизи деревни Марназа, на севере Алеппо. Но Минобороны Турции эти сведения не подтверждает. Хотя и не опровергает. В любом случае, силовое решение вопроса Анкара считает делом решенным. Его полностью поддержал парламент страны.

"Президентский мандат, данный в рамках конституционного закона, предоставляет турецким войскам возможности направляться в зарубежные страны для проведения приграничных операций по мере необходимости", - заявил и.о. председателя парламента Турции Левент Гёк.

Правда, помощник президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделал одну оговорку. Вооруженных столкновений можно избежать, если курды сложат оружие и сдадутся.

"Мы пришли сюда, чтобы осудить турецкие угрозы, а также ООН, потому что именно они разрешили эту оккупацию, мы пожертвовали нашими жизнями и нашей кровью за эту землю", - сказал ветеран курдского отряда самообороны Шарафин.

Митинг проходит под окнами резиденции Трампа. США сегодня в двусмысленной ситуации. Отказавшись участвовать в операции против курдов, они по сути ударили в спину бывшим союзникам в борьбе с террористами. И развязали руки Турции. Теперь Трампу, который накануне заявлял о выводе американских войск, приходится делать ремарки к своим заявлениям.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.