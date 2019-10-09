В России собирали деньги для террористов под видом благотворительности

ФСБ раскрыла эту преступную группировку

Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили группировку, финансировавшую террористов. Сторонники экстремистов действовали на территории 9 регионов России, передает "ТВ Центр".

В результате спецоперации в Кабардино-Балкарии задержаны двое - это брат и сестра. Обыски прошли и у других членов организации. Среди них есть участники нападения на Нальчик в 2005 году. В течение четырёх лет под видом благотворительности злоумышленникам удалось собрать более 6 миллионов рублей через интернет. По версии следователей, деньги они переводили за рубеж для финансирования деятельности "Исламского государства" (запрещённая в России террористическая организация).