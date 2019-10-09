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Новые компьютеры Boeing 737 MAX оказались ненадежными

11:53
  • среда
  • 09 октября 2019

Возвращение самолетов в небо могут отложить из-за авиарегулятора Евросоюза

Возвращение Boeing 737 MAX в небо может быть отложено. Европейское агентство по авиационной безопасности протестировало новые компьютерные системы лайнера, которые дублируют друг друга.

В случае выхода из строя одного из компьютеров другой сможет выполнять его функции. Однако европейские эксперты не считают их надежными и оставляют под вопросом ввод самолетов в эксплуатацию, передает "ТВ Центр".

Полеты Boeing 737 MAX запрещены после двух авиакатастроф - в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли почти 350 человек. Результаты расследований показали, что в обоих случаях сбой дала автоматическая система маневренности.

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