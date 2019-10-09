Экономисты предупредили о последствиях торговых войн ЕС и США

Европейские фермеры уже вышли протестовать

700 миллиардов долларов может потерять к 2020 году мировая экономика из-за торговой войны между США и Китаем. Об этом заявили в Международном валютном фонде. Уже через неделю Вашингтон планирует ввести пошлину на товары из Евросоюза – 25%. Под удар рискуют попасть, в том числе, французские сельхозпроизводители. Они уже организуют акции протеста.

Беспощадный гнев французских фермеров! Вереница автомобилей на блокированных дорогах, тракторы в городе и горящее сено. Чтобы жизнь аграриев чиновникам мёдом не казалась к зданиям местных префектур еще и тачки с навозом прикатили. Такая вот она - "Национальная мобилизация крестьян" - название, кстати, официальное. Утверждено федерацией аграрных профсоюзов пятой республики.

Виной всему аграрная политика французских властей. На рынке, по словам фермеров, творится беспредел и нездоровая конкуренция. Крупных производителей государство поощряет, совершенно забывая о малом бизнесе. Для многих изготовление сыров, мясных продуктов и выращивание овощей - семейное дело. Традиции передают из поколения в поколение. Только вот теперь во Франции это стало не нужным. Рынок открыт для дешевой, зачастую некачественной продукции из других стран. Возмущенные фермеры перекрыли магистрали.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.