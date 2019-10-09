Минспорта России объяснило WADA работу московской лаборатории

Ранее московскую лабораторию заподозрили в подтасовках

Министерство спорта России дало разъяснения Всемирному антидопинговому агентству. Ответ на 31 вопрос в WADA отправили накануне.

На подготовку документа нашим специалистам дали три недели. Работали независимые эксперты. Проверяли данные московской лаборатории, куда поступают пробы наших спортсменов. Международная организация якобы обнаружила в документах "признаки манипуляций". Российская сторона настаивает: подтасовок не было.

Глава Минспорта Павел Колобков подчеркнул, что Россия и дальше готова оказывать содействие, передает "ТВ Центр". Всемирное антидопинговое агентство уже подтвердило, что получило обращение России и рассмотрит его в ближайшее время.