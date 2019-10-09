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"Родина в сердце": в Москве назовут лучший патриотический проект

11:53
  • среда
  • 09 октября 2019

Документалисты и журналисты со всей страны привезли в столицу работы о любви к родине

В столице уже в четвёртый раз проходит патриотический фестиваль "Родина в сердце". Его проводит Гильдия кинорежиссёров при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Документалисты и журналисты со всей страны привезли свои работы, в которых рассказывают о любви к родине, о простых, но важных человеческих чувствах, о людях, которые своими поступками делают мир лучше. В фестивале участвую почти 80 конкурсантов, сообщает "ТВ Центр". В жюри -  известные отечественные режиссёры и сценаристы.

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