"Родина в сердце": в Москве назовут лучший патриотический проект

Документалисты и журналисты со всей страны привезли в столицу работы о любви к родине

В столице уже в четвёртый раз проходит патриотический фестиваль "Родина в сердце". Его проводит Гильдия кинорежиссёров при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Документалисты и журналисты со всей страны привезли свои работы, в которых рассказывают о любви к родине, о простых, но важных человеческих чувствах, о людях, которые своими поступками делают мир лучше. В фестивале участвую почти 80 конкурсантов, сообщает "ТВ Центр". В жюри - известные отечественные режиссёры и сценаристы.