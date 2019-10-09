Из-за новых данных о Сатурне придется переписать учебники

Открытие сделали американские ученые

Научное открытие, которое заставит переписать учебники по астрономии. На орбите Сатурна обнаружили 20 новых естественных спутников.

Малые небесные тела зафиксировали американские учёные при помощи мощного телескопа на Гавайях и новых компьютерных алгоритмов. Теперь Сатурн официально стал рекордсменом по количеству естественных спутников. Их как минимум 82, передает "ТВ Центр".

Ранее считалось, что больше всего небесных тел вращается вокруг газового гиганта - Юпитера. Сатурн был лишь вторым по этому показателю, а третьим - Уран. Дальнейшее изучение орбит спутников Сатурна поможет раскрыть их происхождение, а также позволит больше узнать о том, как формировалась Солнечная система.