Подари жизнь: на лечение 6-летнего Миши нужно почти 2 млн рублей

Мальчик борется с тяжёлой болезнью - острым лимфобластным лейкозом

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение шестилетнего Миши Алябьева. Мальчик борется с тяжёлой болезнью – острым лимфобластным лейкозом. Следующий этап лечения - трансплантация костного мозга. Для этого требуется почти два миллиона рублей. Помочь Мише может каждый из нас.

Миша в первый класс пошел в Центре имени Димы Рогачева. Не захотел ждать и начал учиться в шесть лет. И для этого возраста знает очень много: хорошо читает, умеет писать слова и даже складывает в уме трехзначные числа.

А еще играет в футбол. Весной тренер заметил, что мальчик стал часто утомляться. Но никаких других тревожных симптомов не было, и вплоть до мая Миша участвовал в турнирах.

"Еще 3 мая мы бегали в футбол, а 17 мая уже были в реанимации", - рассказала мама мальчика.

Все началось неожиданно - как обычная простуда. Поднялась высокая температура, которая не сбивалась ничем.

"Антибиотики пропили, температура держалась. Сдали анализы – а у нас гемоглобин - 49, тромбоциты, лейкоциты – все по нулям. Нас в реанимацию в Курске отправили", - вспоминает мать ребенка.

А потом установили точный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Мишу направили на лечение в Москву, в Центр имени Димы Рогачева. Для всей семьи это был шок: здоровый, активный ребенок. Жили в хорошем районе в Курске, часто ездили на природу, следили за питанием.

"Миша, как ни странно, воспринял это спокойно, сказал: "Мама, мы победим! Я выйду победителем", - цитирует она Мишу.

И свое слово держит: стойко прошел несколько блоков интенсивной химиотерапии. Врачи видят улучшение.

"После химиотерапии нам удалось достичь ремиссии заболевания – то есть эти опухолевые клетки, которые были у него в крови, сейчас ушли. Одной химиотерапией не обойтись, и Мише в дальнейшем нужна трансплантация костного мозга. Это дорогостоящая процедура, сам поиск неродственного донора, активация донора, обследование донора, требует денежных средств больших", - сообщила врач.

1 миллион 850 тысяч рублей. У семьи таких денег нет, поэтому родители мальчика обратились в фонд "Подари жизнь". Помочь Мише может каждый. Для этого надо отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. Уже известно: в международном банке есть для мальчика полностью совместимый донор. Медлить нельзя - пересадка костного мозга назначена на 16 октября. И в этом случае вероятность выздоровления – 90%.

"Мы надеемся, верим, что с помощью донора мы обретем второй шанс, второй день рождения, и проживем счастливую долгую яркую жизнь… Вместе", - сказала мама ребенка.

И Миша сможет следующей осенью пойти во второй класс и попасть на школьную линейку, которой в этом году у него не было. А еще - вернуться к футболу. В команде его очень ждут. Из курского "Авангарда" передали футболку с автографами игроков. И пригласили весной открыть игру на чемпионате. За Мишей уже закрепили право первого удара.

Наталья Тарасова, Станислав Чубин, Максим Александров, "ТВ Центр".