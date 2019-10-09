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Совфед одобрил отчет об исполнении бюджета за 2018 год

11:54
  • среда
  • 09 октября 2019

Основной объём расходов пришёлся на социальную сферу

Отчёт об исполнении федерального бюджета за 2018 год одобрил Совет Федерации. Главным результатом экономической политики за прошлый год стало исполнение всех принятых государством - расходных обязательств и создание условий для реализации национальных проектов. Бюджет был свёрстан и исполнен с профицитом. Основной объём расходов пришёлся на социальную сферу. В 2018 году снизилась нефтегазовая зависимость страны, а доходы регионов выросли на 15%.

"Нам удалось стабилизировать бюджет. Мы вышли на такое, так сказать, состояние, когда бюджет не зависит, в меньшей степени - будем так говорить - практически не зависит от внешних факторов, включая санкционный режим и цены на энергоресурсы. То, что ставилось нам в задачу - мы выполнили задачу по обеспечению темпов роста заработных плат бюджетной сферы, мы выполнили задачу по переселению граждан из аварийного жилья", - сказал первый вице-премьер России, министр финансов России Антон Силуанов.

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