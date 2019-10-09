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Посвященное маршрутам МЦД голосование стартовало на портале "АГ"

10:45
  • среда
  • 09 октября 2019

Две линии центральных диаметров запустят в конце 2019 - начале 2020 года

Посвященное маршрутам Московских центральных диаметрам (МЦД) голосование стартовало на портале "Активный гражданин".

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, москвичи ответят на четыре вопроса:

- Как горожане относятся к наземному метро;

- Каким видом транспорта пользуются чаще всего;

- Как часто они бывают в районах, где проходят новые линии;

- Планируют ли пользоваться наземным метро?

В Москве в конце 2019 - начале 2020 года откроют два направления наземного метро: МЦД-1 Одинцово — Лобня, МЦД-2 Нахабино — Подольск. Линии пройдут через центр столицы и свяжут между собой города ближайшего Подмосковья.

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