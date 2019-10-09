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Родители продали квартиру ради памятника Хворостовскому

10:58
  • среда
  • 09 октября 2019

Его откроют в Москве 16 октября

Родители Дмитрия Хворостовского, умершего в 2017 году от онкологического заболевания, продали квартиру, чтобы установить в Москве памятник сыну. 
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Отец народного артиста России Александр Хворостовский сообщил, что памятник откроют 16 октября на Новодевичьем кладбище. Родители певца вложили в монумент свои деньги. Для этого пенсионерам пришлось продать квартиру, которую Хворостовский подарил им за три месяца до смерти. 

"Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали", - цитирует Хворостовского-старшего "Комсомольская правда"

По его словам, памятник создал заслуженный скульптор России Владимир Усов. Как будет выглядеть скульптура, Александр Хворостовский не уточнил. 

Недавно памятник артисту установили в Красноярске, где родился баритон. Все расходы взяла на себя краевая администрация. Автором скульптуры стал все тот же Усов. "Он многие годы наблюдал за выступлениями Димы, примечал движения, посадку головы. Даже заметил, что у нас с Димой похожи руки", - рассказал о скульпторе отец Хворостовского.

Напомним, оперный певец умер от рака мозга в ноябре 2017 года. Он был дважды женат. С 1991 по 1999 год певец состоял в браке со Светланой Ивановой, они воспитывали трех детей, включая Марию - дочь Светланы от первого брака. Светлана умерла в 2015 году. Дмитрий Хворостовский и Флоранс поженились в 2001 году, у них родились дочь и сын. 

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