Бедные и бережливые: почему россияне экономят на коммуналке

Люди вынуждены экономить, чтобы сводить концы с концами

Более половины россиян следят за расходом энергоресурсов и пытаются на этом экономить, показал опрос ВЦИОМ. За три года количество экономных жителей выросло с 42% до 57%.

Чаще всего экономят пожилые люди — 71%. Среди молодых россиян таких в полтора раза меньше. Говоря о причинах экономии, подавляющее большинство опрошенных признались в нехватке денег (79%). Только 15% делают это по экологическим соображениям. Три года назад таких сознательных граждан было в 5 раз меньше.

По мнению ведущего научного сотрудника Финансового университета при Правительстве России Константина Андрианова, главная причина экономики – бедность населения. Седьмой год подряд реальные доходы населения в России падают, а тарифы ЖКХ при этом повышаются ежегодно.

"Только по данным социального блока правительства, они называют цифру - 20 миллионов бедных в стране. А на самом деле их значительно больше. Если мы возьмем мировой критерий подсчета этой величины по уровню стоимости биологического минимума, доля населения с доходами ниже стоимости биологического минимума будет порядка 50-52%, это свыше 70 млн. человек", - заявил он в интервью радио Sputnik.

В этих условиях, говорит Андрианов, люди вынуждены экономить, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.