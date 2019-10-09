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"Начал синеть": самолет экстренно сел Омске из-за смерти пассажира

11:21
  • среда
  • 09 октября 2019

Он почувствовал себя плохо еще в аэропорту

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполняющий рейс Красноярск-Москва, совершил экстренную посадку в Омске из-за смерти пассажира на борту.

Трагический инцидент произошел накануне, 8 сентября, на борту находились 142 человека. Мужчина чувствовал себя плохо еще до вылета, однако принял решение лететь. Во время полета ему стало хуже, и экипаж самолета принял решение сесть в Омске.

Мужчину пытались реанимировать, однако он скончался до приземления самолета. "После того, как самолет уже набрал высоту, он начал синеть. Бортпроводники пытались реанимировать, но увы", - рассказали очевидцы.

 По предварительным данным, причиной смерти пассажира стало сердечное заболевание. Тело умершего передали правоохранительным органам, Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР начало проверку, пишет "Интерфакс". 

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