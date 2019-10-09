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На Порошенко завели очередное уголовное дело

11:35
  • среда
  • 09 октября 2019

Заявление подал один из депутатов

Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили
Нанявший российского адвоката Порошенко вляпался в новый скандал

На этот раз о декларировании недостоверной информации, экс-главе государства грозит до двух лет лишения свободы, пишет газета "Известия". 

Инициатором дела стал один из депутатов Верховной рады, его имя не разглашается. Расследование будет проводиться не ГБР, а в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Всего в отношении Порошенко возбуждено более десятка уголовных дел, по 12 из них он проходит как свидетель. В нескольких делах интересы экс-президента Украины будет представлять российский адвокат Илья Новиков, ранее работавший с Надеждой Савченко.

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