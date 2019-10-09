Смертоносная жара: катастрофа на Земле случится через 30 лет

Глобальное потепление не оставляет людям шансов

Американские ученые установили, что к середине века продолжительность идущей от Солнца тепловой волны, ее интенсивность и размер заметно увеличатся. Площадь земной поверхности, которая будет охвачена экстремальной жарой, может вырасти на 50-80%.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org, через 30 лет значительно вырастет число землян, которые подвергнутся тепловому стрессу. Это приведет к увеличению смертности среди пожилых людей и других уязвимых групп населения. Спасаясь от жары, люди станут чаще использовать кондиционеры, поэтому возрастут нагрузки на энергосеть.

"Если над густонаселенным районом установилась большая и продолжительная жара, то удовлетворить пиковый спрос на электроэнергию будет сложнее, чем в случае нескольких районов с меньшими волнами тепла, которые в совокупности имеют такой же размер", - рассказал один из авторов исследования Тони Барнстон.

Обеспокоенные глобальным потеплением ученые и раньше выдавали подобные прогнозы. Однако исследователи впервые учли в своих расчетах размер тепловой волны, что позволило им детализировать картину грядущих изменений на планете.