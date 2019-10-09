Как справиться с осенней хандрой

Спасут зарядка и зеленый чай

В Москве вовсю бушует осень - температура воздуха стремится к нулю, а небо чаще затянуто низкими, серыми облаками. Нехватка солнца и переменчивая погода наводят тоску. Чтобы справиться с ней, специалисты советуют поменять режим дня и питания.

Побороть хандру и утреннюю сонливость поможет зарядка. Даже несколько минут физической активности после пробуждения позволят насытить кровь кислородом. Полезен и контрастный душ, если нет противопоказаний. Взбодрит с утра и чашечка кофе. Однако до нее врачи советуют все же выпить стакан чистой воды, поскольку организм в утренние часы обезвожен. Неплохо за завтраком выпить свежий апельсиновый сок.

В течение дня от кофе стоит отказаться. Вместо него эксперты советуют пить зеленый чай. Кроме того, нужно чаще проветривать помещение, а если есть возможность, следует выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Бодрости придадут эфирные масла, говорит главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Достаточно капнуть на салфетку каплю масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина, сосны и положить на рабочий стол. Возьмите с собой на работу горсть орехов и фрукты, которые тоже дадут дополнительную энергию", - заявил он в интервью агентству "Москва".

После тяжелой рабочей недели врач не советует предаваться лени и проводить все выходные под теплым одеялом. Это нарушит режим и ухудшит качество ночного сна. Улучшит состояние и предотвратит риск осенней депрессии даже небольшая пешая прогулка на свежем воздухе. Главное - тепло одеться.