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40-летняя гимнастка Светлана Хоркина ждет ребенка

12:09
  • среда
  • 09 октября 2019

У спортсменки уже есть ребенок от бизнесмена Шубского

Двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина объявила о беременности.

"На данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя", - цитирует Хоркину издание "Чемпионат".

Пол малыша 40-летняя спортсменка хочет сохранить в тайне. Этот ребенок станет для гимнастки вторым, 14 лет назад у нее родился сын Святослав от бизнесмена Кирилла Шубского, мужа ныне покойной актрисы Веры Глаголевой.

Хоркина завершила спортивную карьеру в 2004 году. В ее копилке, помимо двух золотых олимпийских наград, есть девять наград ЧМ и 13 на соревнованиях в Европе.

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