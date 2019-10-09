Улицкая обошла Джорджа Мартина в рейтинге номинантов на Нобелевскую премию

Итоги борьбы станут известны 10 октября

Российская писательница Людмила Улицкая и американский фантаст вошли в шорт-лист номинантов на получение Нобелевской премии по литературе.

Имена Улицкой и Мартина появились в списке номинантов на букмекерском сайте Nicer Odds. Всего в рейтинге 26 имен. Мартин стоит на последнем месте, а Улицкая - на пятом.

Возглавляет список канадская поэтесса Анн Карсон. По мнению букмекеров, у нее самые высокие шансы на получение премии.

На Нобеля также претендуют Харуки Мураками, Милан Кундера, Маргарет Этвуд и другие писатели.

Людмила Улицкая призналась, что не верит в свою победу. "Само по себе это событие очень приятное, потому что я всегда считаю, что пребывание в шорт-листе намного важнее получения премии. Это всегда указание на определенный уровень качества, а когда вручается первая премия, то почти всегда имеют место политические или групповые интересы", - сказала она "Звезде".

Отметим, что 10 октября Шведская академия объявит сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе, поскольку в прошлом году премия не вручалась. Это произошло из-за скандала, в ходе которого несколько женщин обвинили фотографа и режиссера Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. Арно женат на поэтессе Катарине Фростенсон, работающей в академии.