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Улицкая обошла Джорджа Мартина в рейтинге номинантов на Нобелевскую премию

12:25
  • среда
  • 09 октября 2019

Итоги борьбы станут известны 10 октября

Российская писательница Людмила Улицкая и американский фантаст вошли в шорт-лист номинантов на получение Нобелевской премии по литературе. 

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Имена Улицкой и Мартина появились в списке номинантов на букмекерском сайте Nicer Odds. Всего в рейтинге 26 имен. Мартин стоит на последнем месте, а Улицкая - на пятом.

Возглавляет список канадская поэтесса Анн Карсон. По мнению букмекеров, у нее самые высокие шансы на получение премии. 

На Нобеля также претендуют Харуки Мураками, Милан Кундера, Маргарет Этвуд и другие писатели. 

Людмила Улицкая призналась, что не верит в свою победу. "Само по себе это событие очень приятное, потому что я всегда считаю, что пребывание в шорт-листе намного важнее получения премии. Это всегда указание на определенный уровень качества, а когда вручается первая премия, то почти всегда имеют место политические или групповые интересы", - сказала она "Звезде"

Отметим, что 10 октября Шведская академия объявит сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе, поскольку в прошлом году премия не вручалась. Это произошло из-за скандала, в ходе которого несколько женщин обвинили фотографа и режиссера Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. Арно женат на поэтессе Катарине Фростенсон, работающей в академии.  

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