На "АГ" открыто голосование по вопросу транспортных развязок на МКАД

Их планируется заменить современными эстакадами и тоннелями

В "Активном гражданине" стартует новое голосование, в ходе которого горожане решат, нужно ли реконструировать клеверные развязки на северо-востоке и юге МКАД. Их планируется заменить современными эстакадами и тоннелями, которые увеличивают пропускную способность дороги. Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

Москвичам предстоит ответить на пять вопросов. В первом москвичи ответят, поддерживают ли они идею реконструкции клеверных развязок, во втором — каким видом транспорта пользуются, в третьем — как часто бывают в районах, где планируются новые развязки с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с Липецкой улицей.

Два последних вопроса определят, будут ли голосующие пользоваться новыми развязками на МКАД и что они думают о транспортной ситуации, которая сложится после реконструкции.

Всего за последние годы в столице реконструировали 16 устаревших развязок клеверного типа. На их месте появились современные эстакады и тоннели. Продолжается работа по реконструкции ещё 5 развязок на МКАД.