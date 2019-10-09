В Кургане нашли подпольный крематорий с останками людей

Местным жителям грозят инфекции

В Кургане на заброшенном складе обнаружили подпольный крематорий, в котором сжигали медицинские отходы, а также человеческие и животные останки.

По сообщениям местных СМИ, на бесхозной территории работают две кустарно изготовленных печи, в которые близлежащие больницы свозят медицинский мусор: использованные шприцы, перевязки, загрязненные емкости, а также удаленные части человеческой плоти - опухоли, зубы, ампутированные конечности.

Курганская межрайонная прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы утверждают, что есть реальная угроза людям и окружающей среде, например, могут распространиться инфекционные заболевания.

"Ситуация взята на контроль всеми структурами. <…> Возможно, уже на этой неделе будут получены результаты… Ситуация не совсем стандартная", - прокомментировали происходящее в прокуратуре.