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"Хватит!" У Ваенги сдали нервы из-за состояния Заворотнюк

12:43
  • среда
  • 09 октября 2019

Актрису увезли из клиники

Певица Елена Ваенга призвала журналистов оставить в покое актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком в четвертой стадии.
Анастасию Заворотнюк в тяжелом состоянии увезли из онкоклиники

"Журналисты! Хватит! Остановитесь… Пожалуйста… Ну побойтесь Бога!" - написала эстрадная певица. Видимо, ее возмутили сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" развился паралич правой части тела. По слухам, Заворотнюк не может двигать правой рукой. 

Некоторые фанаты поддержали Ваенгу, возмутившись повышенным вниманием к личной жизни знаменитости, а кто-то выразил мнение, что журналисты просто делают свою работу и что известные люди всегда находятся в центре внимания. 

По неподтвержденным данным, в прошлом году у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга. Она лечилась за границей, потом легла в частную клинику в Москве. Согласно последней информации, актрису увезли из больницы в реабилитационный центр. Родные и близкие Заворотнюк отказываются от комментариев. 

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