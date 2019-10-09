Масляков ответил на обвинения о поборах в КВН

Бессменный ведущий КВН в недоумении

Президента Международного союза КВН Александра Маслякова удивили обвинения казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова, который рассказал о поборах в Клубе веселых и находчивых.

"Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать", - заявил Масляков радиостанции "Говорит Москва" в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Сабурова.

Нурлан Сабуров выступал в КВН за команду Уральского федерального университета. Сейчас он участвует в шоу на ТВ и YouTube.

8 октября в Сети показали интервью Сабурова, которое он дал журналисту Юрию Дудю. "Представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег", - рассказал комик о закулисье КВН.