Глобальное потепление обернется катастрофой для России

Наша страна сильно пострадает
России предрекли катастрофу из-за глобального потепления.
Все дело в том, что температура приземного воздуха в России повышается быстрее, чем растут темпы глобального потепления, пишет агентство URA.RU. За последние 10 лет воздух в нашей стране стал жарче на 0,43 градуса.
"Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления", - сообщили в Росгидромете.
Из-за резкого потепления толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась на 40 процентов, стремительно тает многолетняя мерзлота, которой покрыто 60 % территории нашей страны.
Эти изменения влекут за собой повышение расходов на инфраструктуру (починка дорог, линий электропередач, трубопроводов) и сельское хозяйство (борьба за урожай), а также ремонт важных объектов на Севере. На данный момент на инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты выделяют до 55 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, повышение температуры провоцирует распространение эпидемий и вызывает проблемы с органами кровообращения и дыхания у населения.
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