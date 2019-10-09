Глобальное потепление обернется катастрофой для России

Наша страна сильно пострадает

России предрекли катастрофу из-за глобального потепления.

Все дело в том, что температура приземного воздуха в России повышается быстрее, чем растут темпы глобального потепления, пишет агентство URA.RU. За последние 10 лет воздух в нашей стране стал жарче на 0,43 градуса.

"Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления", - сообщили в Росгидромете.

Из-за резкого потепления толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась на 40 процентов, стремительно тает многолетняя мерзлота, которой покрыто 60 % территории нашей страны.

Эти изменения влекут за собой повышение расходов на инфраструктуру (починка дорог, линий электропередач, трубопроводов) и сельское хозяйство (борьба за урожай), а также ремонт важных объектов на Севере. На данный момент на инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты выделяют до 55 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, повышение температуры провоцирует распространение эпидемий и вызывает проблемы с органами кровообращения и дыхания у населения.

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