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Хитрость не порок: проделка сына рассмешила Собчак

13:40
  • среда
  • 09 октября 2019

Малыш попытался обвести маму вокруг пальца

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала забавное видео, на котором ее трехлетний сын Платон пытается провести нечестную сделку с соком. 
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Собчак с сыном сидели на кухне и пили апельсиновый сок. Когда Платон допил напиток, он предложил маме обменять свой стакан на ее. При этом телеведущая не осушила свой стакан даже наполовину.  

"А мама, получается, не будет пить сок в результате такого обмена?" - сказала Ксения Собчак на видео в сториз в Instagram. "Не будет", - подтвердил малыш, после чего вылил последние капли сока себе в рот. "Чуть-чуть вот осталось", - заявил ребенок, чем рассмешил маму. Удалось ли хитрому малышу выпить мамин сок, не уточняется. 

Напомним, Платон родился в ноябре 2016 года, когда Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. Сейчас журналистка состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым, а Виторган встречается с коллегой Нино Нинидзе. Ради сына Собчак и Виторган сохранили нормальные отношения. 

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