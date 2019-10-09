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Медведев призвал обеспечить комфортную жизнь в селах

14:59
  • среда
  • 09 октября 2019

Премьер пообещал поддерживать агрокомплекс

Российское сельское хозяйство должно стать высокотехнологичным и конкурентноспособным. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на открытии агропромышленной выставки "Золотая осень".

На ВДНХ под одной крышей собрались более полутора тысяч производителей из разных регионов России. Представлены и участники из других государств. Страной-партнером в этом году выступает Сербия. Открывая мероприятие, глава кабмина отметил, что со следующего года начнётся новая госпрограмма, призванная сделать жизнь в селах максимально комфортной. Также Дмитрий Медведев пообещал и далее оказывать поддержку агрокомплексу, передает "ТВ Центр".

"Мы продолжаем оказывать и значительную господдержку. Подходим к оказанию этой поддержки достаточно гибко. Доказали свою эффективность кредиты по льготной  ставке, мы сохраняем эту форму поддержки, сохраняется целый ряд других мер поддержки, которые мы принимали. Кроме того, теперь действует и льготная ставка НДС для реализации фруктов и ягод, которая вступила в силу неделю назад", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Затем Дмитрий Медведев выступил на первом международном агропромышленном форуме "Зеленый бренд". Глава правительства отметил, что Россия увеличивает объём поставляемой за рубеж сельхозпродукции. А в прошлом году Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы.

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Дмитрий Медведев на агропромышленной выставке "Золотая осень" на ВДНХ
Дмитрий Медведев на агропромышленной выставке "Золотая осень" на ВДНХ
Дмитрий Медведев на агропромышленной выставке "Золотая осень" на ВДНХ
Дмитрий Медведев на агропромышленной выставке "Золотая осень" на ВДНХ
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