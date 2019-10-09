Медведев призвал обеспечить комфортную жизнь в селах

Премьер пообещал поддерживать агрокомплекс

Российское сельское хозяйство должно стать высокотехнологичным и конкурентноспособным. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на открытии агропромышленной выставки "Золотая осень".

На ВДНХ под одной крышей собрались более полутора тысяч производителей из разных регионов России. Представлены и участники из других государств. Страной-партнером в этом году выступает Сербия. Открывая мероприятие, глава кабмина отметил, что со следующего года начнётся новая госпрограмма, призванная сделать жизнь в селах максимально комфортной. Также Дмитрий Медведев пообещал и далее оказывать поддержку агрокомплексу, передает "ТВ Центр".

"Мы продолжаем оказывать и значительную господдержку. Подходим к оказанию этой поддержки достаточно гибко. Доказали свою эффективность кредиты по льготной ставке, мы сохраняем эту форму поддержки, сохраняется целый ряд других мер поддержки, которые мы принимали. Кроме того, теперь действует и льготная ставка НДС для реализации фруктов и ягод, которая вступила в силу неделю назад", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Затем Дмитрий Медведев выступил на первом международном агропромышленном форуме "Зеленый бренд". Глава правительства отметил, что Россия увеличивает объём поставляемой за рубеж сельхозпродукции. А в прошлом году Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы.