В Госдуме обсудили уход России от долевого строительства

Главная цель - защитить вложения россиян

Доступное комфортное жильё, улучшение механизмов финансирования и полное обновление строительной отрасли. О мерах по реализации нацпроекта "Жильё и Городская среда" в среду говорили в Госдуме.

К 2024 году объём жилищного строительства должен увеличиться до 120 миллионов квадратных метров. При этом количество непригодного жилья будет последовательно сокращаться. При подготовке нацпроекта была собрана огромная нормативная база, а также учтены обращения граждан. В ходе своего доклада зампредседателя правительства Виталий Мутко отметил, что Россия постепенно уходит от схемы долевого строительства. Главная цель - защитить вложения россиян. С этим помогут эскроу-счета.

"20 миллионов квадратных метров уже реализуются по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Этот процент будет ежедневно меняться. Сегодня по этим проектам уже строится жильё, где-то привлечено около 80-100 миллиардов рублей проектного финансирования, открыто более 15 тысяч счетов эскроу. 9 проектов в этом месяце завершены по полному циклу, где раскрыты 315 счетов - где-то на 511 миллионов рублей", - сказал заместитель председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.