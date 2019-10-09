Какое будущее ждет российско-американские отношения

Эти и другие темы обсудили на саммите в Москве

Будущее российско-американских отношений обсуждали на саммите молодых лидеров в Москве. Говорили о тенденциях развития сотрудничества, внешнеполитических приоритетах и экономических интересах двух стран.

Участие в дискуссии приняли политики и специалисты-международники. По итогам встреч они оформят предложения по развитию взаимодействия России и США. В том числе в сфере молодёжной политики. Площадка объединила 40 активистов. Межправительственные консультации, встречи на высшем уровне. Традиционные форматы дискуссий позволят участникам саммита получить дипломатический опыт.

"Существуют контакты между нашими специальными органами по кризисным ситуациям. Это наследие той системы доверия, которая здесь была создана. И разрушать ее очень опасно, поэтому я очень осторожно к этому делу отношусь. И, я думаю, что нужно продолжать старые традиционные переговоры, расширять их с учетом новых реалий", - заявил член Совета Федерации Владимир Лукин.