ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Рассчитываем на худшее": коммунальщики приготовились к суровой московской зиме

15:11
  • среда
  • 09 октября 2019

Подготовлены все генераторы ТЭЦ и котельные в районах

Столичные коммунальщики приготовились к самой суровой зиме. Профилактику провели ещё летом. Первое тепло в столичные дома пришло, но как только ударят настоящие холода, батареи разогреют ещё больше.

Коммунальные службы подготовили все генераторы ТЭЦ, а также котельные в районах, передает "ТВ Центр". Тепловые и водопроводные сети отремонтировали, газовые системы привели в порядок, тысячи километров трубопровода теплоснабжения проверили.

"Рассчитываем на худшее. Техники достаточно, людских ресурсов достаточно, аварийные бригады - а их более 2,5 тысячи по городу - есть, аварийный запас материалов есть, специалисты обученные есть, готовимся к сложным погодным условиям", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Более 17 тысяч единиц спецтехники готовы убирать снег оперативно и в любом количестве. А плавить сугробы будут на специальных пунктах. Благодаря новым технологиям, снежную массу теперь превращают в воду почти вдвое быстрее.

Новости по теме
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Коммунальщики
Коммунальщики
Подготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.