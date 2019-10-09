"Рассчитываем на худшее": коммунальщики приготовились к суровой московской зиме

Подготовлены все генераторы ТЭЦ и котельные в районах

Столичные коммунальщики приготовились к самой суровой зиме. Профилактику провели ещё летом. Первое тепло в столичные дома пришло, но как только ударят настоящие холода, батареи разогреют ещё больше.

Коммунальные службы подготовили все генераторы ТЭЦ, а также котельные в районах, передает "ТВ Центр". Тепловые и водопроводные сети отремонтировали, газовые системы привели в порядок, тысячи километров трубопровода теплоснабжения проверили.

"Рассчитываем на худшее. Техники достаточно, людских ресурсов достаточно, аварийные бригады - а их более 2,5 тысячи по городу - есть, аварийный запас материалов есть, специалисты обученные есть, готовимся к сложным погодным условиям", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Более 17 тысяч единиц спецтехники готовы убирать снег оперативно и в любом количестве. А плавить сугробы будут на специальных пунктах. Благодаря новым технологиям, снежную массу теперь превращают в воду почти вдвое быстрее.