Столичная больница Ерамишанцева получила международный статус

Аттестацию проводили эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ

Сразу 12 подразделений городской клинической больницы имени Ерамишанцева получили международный статус "больница, доброжелательная к ребенку". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Аттестацию проводили независимые эксперты Всемирной организации здравоохранения и Международного чрезвычайного детского фонда ООН. В итоге высокий статус присвоили двум родильным домам, центру планирования семьи, а также девяти женским консультациям, которые, к слову, впервые получили такое звание в Москве. К этому здесь шли много лет.

"Все вы помните времена, если кто бывал в роддомах или видел картинки, когда вот эта вереница колясочек выезжала из детского отделения, детей раздавали на кормление, потом снова собирали, увозили. Сегодня это уже, к счастью, ушло в прошлое, прежде всего, для мамы это непосредственный контакт со своим ребенком и возможность его кормить, кормить грудью", - говорит главный врач ГКБ им .А.К.Ерамишанцева Артур Габриелян.