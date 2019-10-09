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Как врачи Московского госпиталя для ветеранов войн ставят на ноги возрастных пациентов

15:26
  • среда
  • 09 октября 2019

Среди пациентов есть и те, кому уже за 90

В столичном госпитале для ветеранов войн успешно проводят протезирование суставов людям преклонного возраста. Среди пациентов, которых врачи поставили на ноги, есть те, кому исполнилось восемьдесят, а кому и девяносто лет. Помогают доктора и пожилым людям, теряющим зрение.

Асме Бекментаевне 75 лет.  В московский госпиталь ветеранов войн она приехала из Алма-Аты. Пенсионерка уже не могла ходить, была прикована к инвалидному креслу.

"У меня очень сильно на протяжении уже 10 лет болят колени. Я консультировалась в Алма-Ате по этому вопросу. Мне не посоветовали делать эту операцию - ставить эндопротезы. Ссылались на возраст - либо я буду прикована к коляске, либо не смогу ходить совсем", - рассказывает Асма Баянбетова.

Уже на следующий день после поступления в столичную клинику она была на операционном столе. Сейчас, спустя неделю после операции, женщина учится ходить заново.

Столичные врачи успешно ставят на ноги пациентов и в более тяжелых случаях.

"Если считать в обывательском плане рекорд, который мы оперировали в отделении, — пациент 96 лет. Мой личный рекорд - 92 года пациенту.  Как правило, после того, как такие пациенты прооперированы, скорая ранняя и быстрая реабилитация. Чтобы они поднялись и не присоединились осложнения повторные", - говорит заведующий отделением травматологии и ортопедии Госпиталь для ветеранов войн №2 Алексей Канаев.

Сегодня новые технологии позволяют восстанавливать двигательные функции суставов с помощью эндопротезирования. В ходе операции заменяют коленный сустав. Благодаря эффективным методам восстановления большинство пожилых пациентов возвращаются к обычной жизни.

Смотреть на мир по-новому Любовь Лешакова еще только учится. Совсем недавно даже в очках она едва различала предметы. В больнице ей поставили диагноз - катаракта. Заболевание, при котором хрусталик глаза мутнеет и зрение резко ухудшается.

"У меня уже помутнение было в глазах, видела я очень плохо, а поскольку я работаю, пришлось пойти и сделать операцию", - говорит женщина.

У офтальмолога Алексея Егорова это уже третья за смену операция. Хрусталик меняют через микроразрезы, которые заживают за считанные дни. Вся операция проходит под местным наркозом и занимает 10-15 минут. Любовь Петровна в свои 74 работает инженером на авиационно-космическом заводе. Вернуться к любимому делу она сможет уже через две недели. В госпитале ветеранов войн ежегодно проходят лечение тысячи пожилых людей. Особое внимание здесь уделяют реабилитации и программам активного долголетия.

Юлия Стёпина, Александр Савин. "ТВ Центр", Москва.

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