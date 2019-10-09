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Личные вещи погибшего в Сирии летчика показали в Музее Победы

15:17
  • среда
  • 09 октября 2019

Самолёт Романа Филиппова сбили боевики

О героях прошлого и настоящего расскажет новая выставка в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первая экспозиция посвящена Роману Филиппову - лётчику, Герою России, погибшему в Сирии. Представлены личные вещи: офицерская фуражка, форменная куртка, знаки отличия. А рядом - рассказ о подвиге героя. Самолёт Романа Филиппова сбили боевики. Лётчик успел катапультироваться, но был ранен в перестрелке и подорвал себя.

Проект "Реликвии Победы" планируют обновлять, ведь в фондах музея хранятся сотни настоящих раритетов, которые широкая публика ещё не видела.

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