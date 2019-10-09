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"Солнце Москвы": на ВДНХ построят самое большое в Европе колесо обозрения

15:20
  • среда
  • 09 октября 2019

Его высота — 136 метров

Новое колесо обозрения на ВДНХ будет самым большим в Европе. Расположится оно слева от южного входа рядом с павильоном "Семена". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сначала строители возведут наземный комплекс с зонами для посадки и высадки, кассами и  кафе, а затем смонтируют само колесо высотой 136 метров. В каждой из 30 кабинок нового колеса сможет поместиться до 15 пассажиров.

"Солнце Москвы" отличает не только высота, но и принципиально иной уровень безопасности и комфорта. Вместо открытых небезопасных кабинок, новые кабинки будут закрытыми, герметичны, оборудованными системами кондиционирования, отопления, а также тревожными кнопками для связи с оператором. Также кабинки внутри будут оборудованы информационными системами для показа видеогида, историй о городе", - рассказала руководитель пресс-службы компании "Колесо ВДНХ" Екатерина Гуськова.

Ранее на ВДНХ уже было колесо обозрения высотой 72 метра. Его демонтировали три года назад после того, как возникли претензии к безопасности. Два раза колесо останавливалось и в его кабинах  застревали люди. Безопасность нового колеса будет тщательно контролироваться экспертами на всех этапах его строительства и эксплуатации.

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