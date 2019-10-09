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Движение в районе "Лужников" перекроют из-за матча Россия - Шотландия

15:37
  • среда
  • 09 октября 2019

Нельзя будет и припарковаться

В четверг вечером в "Лужниках" сборные России и Шотландии сыграют отборочный матч чемпионата Европы. В связи с этим в районе стадиона будет ограничено движение транспорта, передает "ТВ Центр".

С 10 вечера нельзя будет проехать на участках Проектируемого проезда, улиц Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской. Также движение частично перекроют переулок Хользунова и дублёр Комсомольского проспекта. Вновь машины запустят только по окончании матча.

Кроме того, завтра уже с 6 утра в районе "Лужников" нельзя будет припарковаться.

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