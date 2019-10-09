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"С Библией в обнимку": Кормухина рассказала о чудесном избавлении от рака

14:03
  • среда
  • 09 октября 2019

Ложиться в больницу она отказалась

59-летняя певица Ольга Кормухина рассказала, что в молодости у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она приготовилась к самому страшному развитию событий, однако ее спасло чудо. 
Кормухина раскрыла ложь ушедшей в монастырь певицы Юлии Матвеевой

Заслуженная артистка России рассказала в эфире программы "Судьба человека", что по врачам и на обследования она ходила с женой священника, которая поддерживала ее в это трудное время. Кормухина отказывалась ложиться в больницу, несмотря на уговоры медиков. По словам звезды, она решила принять судьбу лицом к лицу.

"Вскоре я сломала ногу. Два месяца лежала в больнице с Библией в обнимку. Пила какие-то травы. Это было просто потрясающе. Я очень многое узнала, почувствовала какую-то связь с Богом", - вспоминает Ольга Кормухина. 

Через два месяца певица пришла к врачу, который не поверил своим глазам. "Болезни не было. Трудно поверить, но случилось чудо. Впрочем, я тогда нисколько этому не удивилась", - заявила Кормухина.

Ранее артистка оказалась в центре скандала из-за бывшей певицы Юлии Матвеевой, которая ушла в монастырь и теперь зовется монахиней Евфросиньей. Экс-актриса рассказала, что в свое время она тесно общалась с Кормухиной, а однажды подверглась избиению со стороны знаменитости. 

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