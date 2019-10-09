Пилот избил стюардессу на борту самолета (видео)

Пассажиров в салоне не было

В аэропорту американского города Денвер произошла драка между стюардессой и пилотом авиакомпании Republican Airways.

Инцидент случился 14 сентября у входа в самолет в телескопическом трапе. На видео можно заметить, что сначала 36-летний пилот Уильям Томас плюнул в лицо 29-летней стюардессе Марише Спорер, в ответ женщина отвесила ему пощечину. Это еще больше разозлило мужчину и он набросился на оппонентку с кулаками.

Как оказалось, пилот и стюардесса состоянии в интимной связи и, видимо, из-за чего-то повздорили. Любовников арестовали за нарушение общественного порядка и уволили из авиакомпании, сообщает ABC News.