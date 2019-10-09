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Пугачева обрадовала россиян неожиданной новостью

15:00
  • среда
  • 09 октября 2019

Ее фанатов ждет сюрприз в конце октября

70-летняя певица Алла Пугачева сообщила о скором выходе фильма, в основу которого ляжет ее юбилейный концерт.

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"Все те, кто не смогли попасть на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах в конце октября", - написала в Instagram Примадонна, призвав поклонников следить за новой информацией. 

За пару часов пост Пугачевой собрал свыше 50 тысяч отметок "Нравится". Запись лайкнули в том числе Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и Игорь Крутой, который оставил комментарий: "Обязательно пойду!"

Подписчиков артистки тоже порадовала новость о выходе фильма. Пользуясь случаем, фанаты восхитились внешним видом молодящейся певицы и поблагодарили ее за творчество. 

- Отличная новость! 

- Наконец-то!

- Это был не концерт, а сказка! Спасибо вам большое! 

- Алла, Вы восхитительны.

- Я Вас обожаю уже много-много лет! Сколько помню себя, столько Вами восхищаюсь! Вы - мой кумир! Как певица, актриса и женщина! 

Ранее Пугачева оказалась замешана в скандале с пьяным концертом Димы Билана. Артист так много извинялся за свое провальное выступление в Самаре, что Примадонне пришлось его одернуть: "Хватит об этом". Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал артистке держать язык за зубами, чем вызвал гнев члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

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