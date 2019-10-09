Натали Имбрулья показала первое фото новорожденного сына

Имя биологического отца держится в секрете

Австралийско-британская певица Натали Имбрулья родила ребенка с помощью ЭКО. Своего сына она назвала Максом Валентином.

"Добро пожаловать в мир, - написала Имбрулья. - Мое сердце разрывается". При этом артистка выложила фото, на котором она держит первенца за руку.

В июле текущего года исполнительница хита "Torn" сообщила, что она ждет ребенка, зачатого "при помощи ЭКО и донора спермы". По словам певицы, она мечтала об этом очень давно. Она отказалась раскрывать личность биологического отца своего малыша.

В конце 90-х годов Натали Имбрулья встречалась со звездой сериала "Друзья" Дэвидом Швиммером. С 2003 по 2008 годы она жила с музыкантом Дэниелем Джонсом.

"Я никогда даже не могла себе представить, что к сорока годам я разведусь и у меня все еще не будет детей. Впрочем, я не теряю надежды встретить еще кого-то. А если мне это не удастся, рассмотреть другие возможности", - говорила Имбрулья несколько лет назад.