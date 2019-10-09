ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезда "Дома-2" разводится после четырех месяцев брака

15:58
  • среда
  • 09 октября 2019

Их отношения оказались бесповоротно испорчены

Бывшая участница шоу "Дом-2" Ольга Жарикова объявила о разводе со своим партнером по съемкам Виктором Соловьевым. 
Черно и Оганесян из "Дома-2" официально разводятся

"Мы уже подали заявление на развод. Я буду менять фамилию, так как после свадьбы стала Соловьевой-Жариковой. Теперь хочу быть просто Жариковой", - сообщила 25-летняя телезвезда "СтарХиту". При этом она не уточнила, когда суд официально расторгнет их брак. 

Виктора Соловьева новость о разводе, кажется, застала врасплох. "Я ничего не знаю про развод. Единственное, что могу сказать - она все еще Ольга Соловьева-Жарикова", - заявил он. 

Жарикова и Соловьев были знакомы еще до прихода на "Дом-2", однако их связывала лишь дружба. Их роман на главной телестройке страны протекал бурно - с руганью, драками, изменами и расставаниями. Ольга жаловалась, что муж грубо с ней обращается, а Виктор упрекал красавицу в праздности. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Ольга Жарикова и Виктор Соловьёв
Ольга Жарикова и Виктор Соловьёв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.