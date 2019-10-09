Звезда "Дома-2" разводится после четырех месяцев брака

Их отношения оказались бесповоротно испорчены

Бывшая участница шоу "Дом-2" Ольга Жарикова объявила о разводе со своим партнером по съемкам Виктором Соловьевым.

"Мы уже подали заявление на развод. Я буду менять фамилию, так как после свадьбы стала Соловьевой-Жариковой. Теперь хочу быть просто Жариковой", - сообщила 25-летняя телезвезда "СтарХиту". При этом она не уточнила, когда суд официально расторгнет их брак.

Виктора Соловьева новость о разводе, кажется, застала врасплох. "Я ничего не знаю про развод. Единственное, что могу сказать - она все еще Ольга Соловьева-Жарикова", - заявил он.

Жарикова и Соловьев были знакомы еще до прихода на "Дом-2", однако их связывала лишь дружба. Их роман на главной телестройке страны протекал бурно - с руганью, драками, изменами и расставаниями. Ольга жаловалась, что муж грубо с ней обращается, а Виктор упрекал красавицу в праздности.