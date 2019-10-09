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Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" в Черном море

16:04
  • среда
  • 09 октября 2019

Учения прошли успешно

Подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. "Калибры" успешно поразили цели около полигона Опук, а также в одном из морских полигонов Черноморского флота
Россия ответит США обновленными "Калибрами"

"Пуски ракет осуществлены из подводного положения", - отметили ТВЦ.Ru в оборонном ведомстве. Там добавили, что для закрытия района учений было задействовано порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов.

В августе этого года в акватории Черного моря экипаж  малого ракетного корабля "Вышний Волочек"  впервые испытал крылатые ракеты "Калибр". Учения прошли успешно – цель была поражена на расстоянии около 40 морских миль.

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