Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" в Черном море

Учения прошли успешно

Подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. "Калибры" успешно поразили цели около полигона Опук, а также в одном из морских полигонов Черноморского флота

"Пуски ракет осуществлены из подводного положения", - отметили ТВЦ.Ru в оборонном ведомстве. Там добавили, что для закрытия района учений было задействовано порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов.

В августе этого года в акватории Черного моря экипаж малого ракетного корабля "Вышний Волочек" впервые испытал крылатые ракеты "Калибр". Учения прошли успешно – цель была поражена на расстоянии около 40 морских миль.