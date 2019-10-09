Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Ранее президент Турции провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции вооруженных сил страны на севере Сирии. Она получила название "Источник мира".

"Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал Эрдоган в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего телефонного разговора с Эрдоганом заявил, что Анкара не должна нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.

"В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны указали на важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии.