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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

16:43
  • среда
  • 09 октября 2019

Ранее президент Турции провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции вооруженных сил страны на севере Сирии. Она получила название "Источник мира".
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"Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал Эрдоган в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего телефонного разговора с Эрдоганом заявил, что Анкара не должна нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.

"В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны указали на важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии.

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