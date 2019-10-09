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Шарий рассказал о страшной каре для Порошенко

16:26
  • среда
  • 09 октября 2019

Видеоблогер хочет видеть экс-президента в тюрьме

Анатолий Шарий "покарал" Петра Порошенко. Известный украинский видеоблогер заявил об этом в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". В беседе с тележурналисткой Шарий признался, что не совсем удовлетворен таким наказанием – он считает, что экс-президент должен сидеть в тюрьме.
Истерику Порошенко сняли на видео

"Петю я покарал так, что он "обтекает" каждый день, каждый день… Это он же подтверждает - когда он выходил на сцену на предвыборных встречах, он вспоминал меня", - сказал блогер.

Шарий отметил, что сейчас Порошенко в своих высказываниях переключился на бывшего замглавы администрации Януковича Андрея Портнова, который инициировал уголовные дела в отношении Петра Алексеевича. Но совсем недавно было по-другому.  "Шарий, Шарий, поддонок, поддонок", - напомнил блогер основной мотив речей Порошенко.

Анатолий Шарий создал партию, с которой баллотировался вместе на парламентских выборах 2019 года. "Партия Шария" в Верховную Раду не прошла. Тем не менее, политическая сила  набрала достаточное количество голосов для получения госфинансирования.

 YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" длится почти полтора часа. За это время Шарий успел рассказать Ксении Анатольевне, в частности, о том, почему соблюдает конспирацию и высказал свое мнение о расизме.

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