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Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс

16:52
  • среда
  • 09 октября 2019

Кордон полиции не смог задержать "карателей"

Полицейский кордон не смог задержать украинских "карателей" на границе Донбасса.  Представители украинских националистических формирований прорвались через КПП в Кременном. Они направились в сторону поселка Золотое, с целью помешать началу разведения сил.
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Как сообщалось, полиция не пропускала националистов через блокпост в Кременном. Дорога к Золотому была перекрыта автомобилями, полицейским дали команду открывать огонь по всем, кто попытается прорваться через заграждения.

Стражи порядка при виде группы боевиков стали стрелять в воздух. Однако "ветеранов АОТ" это не остановило. Они пытались спровоцировать полицейских на прямое столкновение – и те, в конце концов, пропустили их.

Ранее радикалы пригрозили сорвать разведение сил с линии соприкосновения в Донбассе. Они пообещали, что "тысячи украинских добровольцев" займут позиции ВСУ в случае отвода войск. Радикалы требуют встречи с Владимиром Зеленским – по их мнению, президент Украины не готов защищать родную землю. А на месте националисты организовали "штаб сопротивления", пишут "Известия".

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