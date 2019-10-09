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50-летняя Энистон снялась в откровенной фотосессии

17:57
  • среда
  • 09 октября 2019

Актриса стала участницей проекта Power of Women

Дженнифер Энистон стала участницей проекта Power of Women (Сила женщин), запущенного журналом Variety. Фотосессия получилась довольно откровенной. 50-летняя голливудская звезда позировала в удлиненном свободном белом свитере и шляпе - а затем продемонстрировала обнаженные ноги, накинув на плечи черную кожаную куртку.
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В проекте Power of Women приняли участие женщины, которые добились высот в карьере и общественной деятельности. Дженнифер Энистон рассказала изданию о своем благотворительном проекте – голливудская звезда посещает больницу и общается с онкобольными детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Variety (@variety)

Беседуя с репортерами глянца, актриса не преминула метнуть пару камешков в огород ныне  опального продюсера Харви Вайнштейна. Энистон заявила, что Харви и ее домогался. А как-то раз пытался заставить ее надеть платье из коллекции его жены. От наряда актриса отказалась, а от сексуальных домогательств Дженнифер, по ее словам, удалось отбиться.

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