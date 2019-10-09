50-летняя Энистон снялась в откровенной фотосессии

Актриса стала участницей проекта Power of Women

Дженнифер Энистон стала участницей проекта Power of Women (Сила женщин), запущенного журналом Variety. Фотосессия получилась довольно откровенной. 50-летняя голливудская звезда позировала в удлиненном свободном белом свитере и шляпе - а затем продемонстрировала обнаженные ноги, накинув на плечи черную кожаную куртку.

В проекте Power of Women приняли участие женщины, которые добились высот в карьере и общественной деятельности. Дженнифер Энистон рассказала изданию о своем благотворительном проекте – голливудская звезда посещает больницу и общается с онкобольными детьми.

Беседуя с репортерами глянца, актриса не преминула метнуть пару камешков в огород ныне опального продюсера Харви Вайнштейна. Энистон заявила, что Харви и ее домогался. А как-то раз пытался заставить ее надеть платье из коллекции его жены. От наряда актриса отказалась, а от сексуальных домогательств Дженнифер, по ее словам, удалось отбиться.