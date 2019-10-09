Путин призвал новых губернаторов быть чуткими к людям

Глава государства отметил, что обещания, данные гражданам, должны быть выполнены

В среду президент Владимир Путин встретился в Кремле с главами 19 российских регионов, избранными по итогам недавно прошедшей кампании. Все победители были выдвинуты партией "Единая Россия" или выступили как самовыдвиженцы, поддержанные ею, передает "ТВ Центр".

О доверии избирателей можно судить по тому факту, что во всех случаях лидеры побеждали в первом туре, получив свыше 50 процентов голосов. Владимир Путин призвал губернаторов и глав республик работать с такими же энергией и отдачей, какие они проявили в ходе избирательной кампании. Обещания, данные гражданам, должны быть выполнены, а для этого, подчеркнул президент, надо напряжённо работать.

"Самое главное - чувствовать постоянно пульс жизни. Чувствовать то, чего люди ожидают, и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта - и жизненного, и профессионального - для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям - успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь", - отметил Путин.