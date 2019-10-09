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Собянин осмотрел ход строительства станции "Ржевская" БКЛ метро

17:17
  • среда
  • 09 октября 2019

ТПУ на строящейся станции "Ржевская" соединит метро и МЦД

Крупнейший пересадочный узел, объединяющий две ветки метро и сразу три центральных диаметра, появятся к 2022 году на Большой кольцевой линии московского метро. Рабочее название станции – "Ржевская".

Она строится под проспектом Мира с выходом на Рижскую площадь. Там будет создан переход с Большого кольца на Калужско-Рижскую линию, а также пересадка на второй, третий и четвертый МЦД: "Нахабино-Подольск",  "Зеленоград-Раменское" и "Апрелевка-Железнодорожный".

Ожидается, что нагрузка на этот транспортный узел составит более 100 миллионов пассажиров в год, передает "ТВ Центр". В среду за ходом работ на "Ржевской" понаблюдал Сергей Собянин. Мэр отметил, что при строительстве применяются необычные технические решения. При этом метростроевцам удается выдержать напряженный график.

"Станция глубокого залегания, 62 метра, одна из самых сложных на строительстве БКЛ. Вы сами видите, для таких стесненных условий, для технологии прокладки вынуждены были делать вертикальную шахту шириной 30 метров, глубиной около 50 метров. Работы идут по графику", - отметил Собянин.

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