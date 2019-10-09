Стрельба у синагоги в Германии попала на видео

Стражи порядка проводят спецоперацию

По меньшей мере два человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы у синагоги в Германии. Трагедия разыгралась в городе Галле - это федеральная земля Саксония-Анхальт, передает "ТВ Центр".

Нападение успел снять на свой мобильный телефон очевидец. Сообщается о двух нападавших в военной форме и масках. Но на видео попал только один из них. Злоумышленники сделали несколько выстрелов по людям на улице, бросили гранату на территорию еврейского кладбища и скрылись с места преступления на автомобиле.

Полиция проводит спецоперацию. Городской вокзал временно закрыт, поезда проезжают его без остановки. Сообщается также о стрельбе в местечке Видерсдорф недалеко от Галле. В связи с этим инцидентом один подозреваемый уже задержан. Но местные власти призывают горожан сохранять бдительность и без необходимости не покидать свои дома до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.