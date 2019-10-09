Акимов рассказал Путину о результатах конкурса "Цифровой прорыв"

Президент провел совещание с членами правительства

Владимир Путин провёл в среду совещание с членами правительства. Главной темой обсуждения стали проблемы совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Она охватывает самые разные направления, где взаимодействуют государство, бизнес и общество, передает "ТВ Центр".

Кабинет министров готовит пакет решений, в составлении которых приняли участие более 30 ведомств. В качестве примера отрасли, где работа по упорядочению контроля уже ведётся, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко привёл общественное питание. Сейчас там действуют 17 документов, регулирующих санитарные нормы и правила. Все они будут заменены одним.

Кроме того, правительство внесёт предложение об отмене административной нормы, по которой деятельность предприятия могла быть приостановлена на 90 суток. Для малого бизнеса, отметил Константин Чуйченко, это фактически смертный приговор. Основной упор в контрольной деятельности будет сделан на профилактику нарушений.

Владимир Путин обсудил с членами правительства также ряд других вопросов, в частности, итоги конкурса проектов "Цифровой прорыв". "Это очень хорошее мероприятие, и я хочу поздравить всех, кто в нём принял участие, победил. Но почему-то победили сразу 22 команды. Максим Алексеевич, расскажите, пожалуйста", - обратился Путин к Максиму Акимову.

"Финальный 48-часовой хакатон, такой большой цифровой марафон, кстати, признанный одним их самых больших в мире, собрал свыше трех тысяч человек из 77 регионов России. Соревновались у нас 20 основных номинаций, в двух номинациях два победителя было признано жюри, поэтому 22 было разыграно приза. Одно из характерных свойств этого соревнования - в том, что решались не абстрактные теоретические, а вполне практические задачи, источником которых были запросы либо федеральных органов власти, либо государственных компаний", - отметил заместитель председателя правительства России.