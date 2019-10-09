Напугавшая Запад "элитная часть ГРУ" оказалась обычными курсами разведки

Статья NYT оказалась очередным фейком

Страшная "элитная часть ГРУ", которая, по мнению газеты The New York Times, занята "дестабилизацией Европы", оказалась обычными учебными курсами. Воинская часть 29155 действительно существует. Она известна также как 161-й учебный центр, который функционирует с 1960-х годов.

Краткосрочные курсы военной разведки находятся в московском районе Измайлово. Здесь военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах, сообщил изданию "Ведомости" бывший сотрудник спецслужб.

Американская пресса ранее со ссылкой на западные спецслужбы запустила очередную "страшилку" для обывателей. Утверждается, что некая элитная часть ГРУ за номером 29155 занята дестабилизацией обстановки в странах Европы. По данным NYT, ее сотрудники, якобы, причастны к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году. Они же, по версии американских журналистов, в 2015 году пытались отравить болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева, а в 2016-м – устроить госпереворот в Черногории.

Эксперты отмечают, что курсы, подобные 161-му учебному центру, засекречены – как и все, что относится к разведке и к ее кадрам. В то же время, считать их "элитным подразделением по дестабилизации Европы" – мягко говоря, большое преувеличение.